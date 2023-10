Serbia-Kosovo: Parlamento Ue, politica serba pericolosa, lavorare per ridurre tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria a Strasburgo, ha approvato una risoluzione in cui afferma che Serbia e Kosovo devono impegnarsi maggiormente per ridurre le tensioni nei territori nel nord del Kosovo. Nel testo, adottato per alzata di mano, gli eurodeputati affermano che il governo serbo sta perseguendo una politica “molto pericolosa” nei confronti del Kosovo e dei suoi partner occidentali e condannano con la massima fermezza "l'orrendo e vile attacco terroristico contro agenti di polizia kosovari da parte di paramilitari serbi ben organizzati" a Banjska, il 24 settembre scorso. I deputati, inoltre, seguono da vicino le indagini in corso da parte delle autorità kosovare ed esortano la Serbia a cooperare pienamente e ad assicurare alla giustizia i responsabili dell'attacco, che attualmente risiedono in Serbia, anche facilitando la loro estradizione in Kosovo, specifica una nota del Parlamento europeo. Il comportamento militare “aggressivo”, si legge ancora nel comunicato dell'Eurocamera, “insieme ai messaggi politici radicali in Serbia e ai forti indizi del coinvolgimento dello Stato serbo nelle recenti violenze politiche nel nord del Kosovo, indica che il governo di Belgrado sta perseguendo una politica molto pericolosa, ma coerente nei confronti del Kosovo e dei suoi partner occidentali”. (segue) (Beb)