Usa: Camera, repubblicani verso una terza votazione per confermare Jim Jordan alla presidenza

- Il Partito repubblicano ha cambiato nuovamente strategia, dopo che una riunione a porte chiuse durata oltre tre ore si è conclusa senza un accordo per una risoluzione tesa ad incrementare i poteri in capo a Patrick McHenry, nominato ad interim alla presidenza della Camera dopo la sfiducia di Kevin McCarthy. All’uscita dalla riunione, i deputati repubblicani hanno affermato che Jim Jordan, selezionato dal partito per assumere la presidenza, è intenzionato a chiedere una nuova votazione in aula per farsi confermare all’incarico, dopo che per due volte consecutive non è riuscito a raggiungere la soglia dei 217 consensi. Si tratta di una inversione di rotta rispetto a questa mattina, quando lo stesso Jordan si è detto disponibile a sostenere una risoluzione per rafforzare i poteri di McHenry. (Was)