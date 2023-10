Medio Oriente: Onu conferma la morte di un giornalista dopo scontri nel Sud del Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno confermato la morte di un giornalista nel Sud del Libano, a seguito degli scontri in corso lungo la Linea Blu di demarcazione con Israele. Il portavoce della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) ha confermato ad “Agenzia Nova” che le Forze armate libanesi hanno contattato in serata il contingente militare Onu, chiedendo assistenza per sette persone che sono rimaste bloccate lungo la linea di demarcazione durante gli scontri. La missione ha quindi contattato le Forze di difesa israeliane (Idf), chiedendo di cessare temporaneamente il fuoco così da facilitare le operazioni di soccorso. Le persone sono state quindi tratte in salvo, ma una è deceduta. Un secondo giornalista è rimasto ferito. (Was)