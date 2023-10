Usa-Ue: von der Leyen, dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la nostra base industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa deve giocare un ruolo di primo piano a garanzia della sicurezza dell’Ucraina nel lungo termine. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un discorso all’Istituto Hudson, a Washington. “Per questo motivo, dobbiamo prendere provvedimenti per rafforzare la nostra spesa per la difesa e la nostra base industriale: abbiamo già iniziato, e credo che questo sforzo debba avvenire in sinergia con gli Stati Uniti, che rappresentano il nostro principale alleato”, ha detto. (Was)