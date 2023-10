Usa: Casa Bianca chiederà al Congresso 8 miliardi per sicurezza dei confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca intende chiedere al Congresso di approvare finanziamenti per oltre otto miliardi di dollari da destinare al dipartimento per la Sicurezza interna e alle agenzie federali che si occupano di garantire la sicurezza dei confini. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che i fondi saranno inclusi nella richiesta da 100 miliardi di dollari che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende presentare al Congresso. Di questi, 60 saranno destinati all’Ucraina e 10 ad Israele. Gli otto miliardi da destinare alla sicurezza dei confini saranno spesi per rafforzare le agenzie per la gestione dei migranti e le iniziative tese ad allentare la pressione migratoria sugli Usa, oltre a fornire alle grandi città gli strumenti per accogliere i rifugiati. (Was)