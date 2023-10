Medio Oriente: Biden, liberazione degli ostaggi Usa è la mia priorità assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La liberazione dei cittadini statunitensi presi in ostaggio da Hamas, dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele, è la massima priorità della Casa Bianca. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso alla nazione. “Ci troviamo ad un punto di svolta: uno di quei momenti in cui le decisioni che prendiamo oggi determineranno il futuro dei prossimi decenni”, ha detto, ricordando la sua recente visita in Israele. (Was)