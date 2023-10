Usa: Biden, domani chiederò al Congresso di approvare fondi per assistenza a Israele e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato che in giornata manderà al Congresso una richiesta di emergenza per approvare nuovi finanziamenti a sostegno della sicurezza degli alleati, tra cui Israele e Ucraina. Durante un discorso alla nazione alla Casa Bianca, Biden ha detto che si tratta di “un investimento che andrà a beneficio della sicurezza nazionale per le generazioni a venire, e che contribuirà a costruire un mondo prospero per i nostri figli”. Le autorità di Washington, ha continuato, faranno in modo che Israele abbia “tutti gli strumenti per proteggere il proprio popolo per tutto il tempo necessario”. Tutti gli attori nella regione, ha aggiunto, devono sapere che Israele è “più forte che mai, e questo contribuirà a prevenire ulteriori escalation”. (Was)