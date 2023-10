Libia: presidente Menfi incontra ambasciatore russo, focus su elezioni e ricostruzione Derna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, ha incontrato l’ambasciatore di Russia a Tripoli, Haider Rashid Aghanen. Lo ha riferito lo stesso Menfi su Facebook, spiegando che durante l’incontro si è discusso della ricostruzione di Derna, colpita dal ciclone “Daniel”, e del processo politico nel Paese nordafricano. Al centro del colloquio anche la situazione nella Striscia di Gaza e il rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi in diversi ambiti. L'ambasciatore russo ha espresso il sostegno del suo Paese agli sforzi del Comitato supremo delle finanze come “meccanismo nazionale unificato che trascende tutti gli aspetti della divisione politica e istituzionale”, e lo ha considerato un modello per l'azione congiunta libica, al fine di razionalizzare le risorse finanziarie ed elaborare progetti di sviluppo.(Lit)