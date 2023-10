Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- - Conferenza stampa di presentazione del “Bando per l’internazionalizzazione delle Pmi – voucher Fiere internazionali e presentazione delle strategie regionali”. Parteciperanno all’evento la vicepresidente e assessore Sviluppo economico, commercio, artigianato, industria, internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, il presidente di Simest, Pasquale Salzano e il presidente della Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti. Previsto anche un intervento del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale. Roma, Regione Lazio, sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212 (ore 12)- Presentazione del saggio inchiesta "La scomunica della cupola". Il volume analizza i modi in cui la mafia strumentalizza la religione cattolica per legittimare il suo potere. In allegato locandine, inviti e comunicato stampa. Roma, libreria "Le Torri", viale Duilio Cambellotti 139 (ore 18) (Rer)