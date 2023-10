Usa: elezioni 2024, Trump salterà terzo dibattito repubblicano e prepara evento separato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta organizzando un raduno elettorale per la giornata dell’8 novembre, in contemporanea con il terzo dibattito dei candidati del Partito repubblicano alle elezioni del 2024, che si terrà a Miami. Una fonte anonima ha riferito all’emittente “Nbc News” che i preparativi sono ancora in corso, e che l’agenda di Trump per il prossimo 8 novembre non è stata ancora finalizzata. L’ex presidente ha già saltato i primi due dibattiti insieme agli altri candidati repubblicani, preferendo organizzare eventi separati a cui ha preso parte in solitaria. Secondo la fonte, il raduno che Trump sta organizzando dovrebbe tenersi a Hialeah, in Florida, a pochi minuti di distanza dalla sede in cui si svolgerà il dibattito dei suoi avversari. (Was)