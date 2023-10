Medio Oriente: von der Leyen, Russia e Hamas sono simili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità in Medio Oriente ha “ovvi benefici, ma nel mondo ci sono Paesi che promuovere la violenza, perché conoscono bene i danni che l’instabilità può arrecarci”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un discorso all’Istituto Hudson, a Washington. “L’Iran, sponsor di Hamas, vuole buttare benzina sul fuoco, e la Russia è in attesa: la Federazione Russa e Hamas sono la stessa cosa”, ha detto, aggiungendo che entrambi “hanno ucciso e preso in ostaggio civili innocenti, anche bambini: si tratta di una barbarie che può contagiare tutta la regione, dall’Europa al Medio Oriente, fino all’Indo-Pacifico”. (Was)