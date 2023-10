© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le posizioni assunte verso il conflitto in Medio Oriente, “c'è una sinistra che ha sempre visto un nemico in Israele. Credo ci sia uno strisciante antisemitismo nella sinistra europea che bisogna combattere”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a “Dritto e rovescio”, su Rete4. (Rin)