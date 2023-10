Terrorismo: Minniti, il rischio è la radicalizzazione, sbagliato mettere accento solo su Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terrorismo che dobbiamo temere è quello della radicalizzazione. Mettere solo l’accento su Lampedusa significare caricare l’Italia di una responsabilità che oggettivamente non ha. Lo ha detto l’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, intervenendo a “Piazza Pulita”. “Quando il terrorista di Bruxelles arriva a Lampedusa non è un terrorista, si è radicalizzato successivamente. La radicalizzazione di quel soggetto arriva nel 2016 e la prima polizia che individua la radicalizzazione è quella italiana. Ci sono state delle falle nel sistema di sicurezza svedese e belga, ma in tutto questo girovagare ogni volta che è passato per l’Italia è stato fotografato. Mettere solo l’accento su Lampedusa significare caricare l’Italia di una responsabilità che oggettivamente non ha”, ha detto l'ex ministro.(Res)