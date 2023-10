Usa: senatrice democratica Laphonza Butler non si ricandiderà il prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice democratica Laphonza Butler, selezionata dal governatore della California, Gavin Newsom, per sostituire la collega Dianne Feistein dopo la sua morte, il 29 settembre scorso, ha annunciato che non si candiderà per la conferma il prossimo anno. In una nota, la senatrice ha dichiarato di aver passato gli ultimi 16 giorni a “ragionare su quello che voglip e sul servizio che intendo offrire ai cittadini: dopo aver ragionato con attenzione, ho deciso che non mi candideró al Senato alle prossime elezioni”.(Was)