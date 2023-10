Usa: Camera, Jordan incontra deputati repubblicani per farsi confermare alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Jim Jordan sta partecipando ad una riunione con i componenti del suo partito che non sostengono la sua candidatura alla presidenza della Camera dei rappresentanti, nella speranza di farsi confermare alla terza votazione dopo il fallimento delle prime due. Il deputato dell’Ohio, presidente della commissione Giustizia, è stato selezionato dal suo partito per sostituire Kevin McCarthy dopo la sfiducia, ma per due volte consecutive non è riuscito a raggiungere la soglia dei 217 voti in aula, necessaria per confermare la sua nomina. Questa mattina, il Partito repubblicano sembrava orientato ad avanzare una risoluzione per rafforzare i poteri di Patrick McHenry, nominato presidente ad interim fino alla selezione di un candidato definitivo, con lo stesso Jordan che ha inizialmente affermato di volerla sostenere. Il deputato ha peró cambiato nuovamente idea nel pomeriggio, dopo che una riunione a porte chiuse di oltre tre ore si è conclusa senza un accordo per confermare McHenry. (Was)