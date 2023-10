Medio Oriente: Guterres domani in visita al valico di Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, visiterà domani il valico di Rafah, che separa l’Egitto e la Striscia di Gaza. Lo ha annunciato lo stesso Guterres durante una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry. “Lo sfollamento dei nostri fratelli palestinesi nei paesi vicini è fuori questione”, ha affermato Shoukry in questa occasione, ricordando che il valido di Rafah e l’aeroporto di Al Arish continuano a funzionare per ricevere aiuti diretti alla Striscia di Gaza. Da parte sua, Guterres ha invitato a rispettare il diritto internazionale umanitario, evidenziando che i civili “devono essere una priorità assoluta". “Prendere di mira le strutture sanitarie è un attacco palese e una violazione del diritto umanitario internazionale”, ha affermato Guterres, chiedendo di lavorare per fornire acqua, cibo e forniture mediche alla Striscia di Gaza. Secondo alcune fonti citate dall’emittente “Cairo Channel”, il valico dovrebbe aprire domani.(Cae)