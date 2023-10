Medio Oriente: bilancio dei cittadini Usa morti è salito a 32 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dei cittadini statunitensi morti a seguito dell’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele dal movimento palestinese islamista di Hamas è salito a 32 persone. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Attualmente, i cittadini statunitensi dispersi sono invece 11”, ha detto, aggiungendo che al momento le autorità di Washington non sanno se tutti loro siano stati presi in ostaggio da Hamas. (Was)