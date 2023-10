© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa di inaugurazione della mostra "Copernico e la rivoluzione del mondo". All'evento interverranno Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico del Colosseo, Anna Maria Anders, ambasciatore della Repubblica di Polonia in Italia, Francesca Ceci, Curatrice Jerzy Miziolek, curatore. Roma, Curia Iulia al Parco archeologico del Colosseo (ore 11)- Cerimonia per il ripristino della targa e la messa a dimora di un nuovo albero in memoria di Stefano Cucchi. Alla cerimonia partecipano l'onorevole Ilaria Cucchi, l'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi e la presidente del Municipio Roma I Centro, Lorenza Bonaccorsi. Roma, aiuola pubblica, via Lepanto 5 (ore 11)- Presentazione dello sportello di ascolto e accoglienza Lgbtqia+. Roma, sede del Municipio Roma XII, via Panfilo Castaldi 28 (ore 12) (segue) (Rer)