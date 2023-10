Medio Oriente: Foti (Fd’I), bisogna dire da che parte si sta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente, “forse è il caso di iniziare a dire da che parte si sta, se con Israele e l'Occidente o con un'altra area che è quella del terrorismo”. Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, a “Stasera Italia”, su Rete4. "Oggi – ha sottolineato Foti – l'argomento principale su alcuni giornali è 'cosa farà Israele quando entrerà a Gaza?', dimenticandosi che ci sono ancora 200 israeliani nelle mani del bandito Hamas, che ha trucidato 1.300 persone senza alcun motivo”. “La vecchia formula italiana ‘Né con lo Stato né con le Brigate Rosse’ – ha concluso –, non può più tenere". (Rin)