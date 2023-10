Medio Oriente: von der Leyen, non ci sono limiti all’orrore di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono limiti al sangue che i terroristi di Hamas vogliono versare. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un discorso all’Istituto Hudson, a Washington. “Durante la mia recente visita in Israele ho potuto vedere con i miei occhi l’orrore di cui i terroristi di Hamas si sono resi responsabili: hanno bruciato persone e mutilato bambini, solo perché erano ebrei e vivevano nello Stato di Israele”, ha detto. (Was)