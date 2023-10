Medio Oriente: Pentagono, missili intercettati dallo Yemen presumibilmente contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre missili intercettati dalla nave da guerra statunitense Uss Carney, a largo delle coste dello Yemen, sono stati “presumibilmente” sparati dalle milizie Houthi contro obiettivi in Israele. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “Non possiamo stabilire con certezza quale fosse il bersaglio dei missili e dei droni che abbiamo intercettato, ma sono stati lanciati dallo Yemen verso Nord, attraverso il Mar Rosso, presumibilmente contro obiettivi in Israele”, ha spiegato. (Was)