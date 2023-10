Civitavecchia: inseguimento dopo il furto di un furgone, fermato 44enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato un uomo di 44 anni, con precedenti, a essersi reso protagonista di un inseguimento avvenuto tra Bracciano e Civitavecchia, in provincia di Roma. Il tutto è iniziato da una segnalazione arrivata questa mattina al 112 per il furto di un furgone nel Comune di Ladispoli, una Fiat Doblo bianca. Una volta iniziate le ricerche, il veicolo viene rintracciato a Bracciano. Qui i carabinieri hanno intimato l’alt al conducente, che però non si è fermato, iniziando una fuga verso. Dopo varie manovre, in cui sono state urtate diverse auto e messo in pericolo la vita di alcuni pedoni, l’uomo è arrivato dentro il Comune di Civitavecchia, dove viene intercettato da diverse pattuglie. Un militare in abiti civili ha provato a intimare di nuovo l’alt. Il 44enne, oltre a non fermarsi, ha tentato di investire il carabiniere. Riuscito a evitare l’investimento, il militare ha sparato dei colpi in direzione degli pneumatici del furgone. La corsa si è conclusa all’interno di un parcheggio, dove il 44enne è stato raggiunto e identificato. L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.(Rer)