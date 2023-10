Vaticano: Papa, ampliare i canali migratori regolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appello di Papa Francesco affinché siano ampliati "i canali migratori regolari". Queste le parole del Pontefice durante il Momento di Preghiera per i rifugiati a Piazza San Pietro al termine dei lavori della 13ma Congregazione generale della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi: ''Dobbiamo tutti impegnarci a rendere più sicura la strada – ha detto il Pontefice - affinché i viandanti di oggi non cadano vittime dei briganti". Il Santo Padre ha poi aggiunto: "È necessario moltiplicare gli sforzi per combattere le reti criminali, che speculano sui sogni dei migranti. Ma è altrettanto necessario indicare strade più sicure". Francesco ha poi sottolineato come sia necessario "mettere in dialogo le politiche demografiche ed economiche con quelle migratorie a beneficio di tutte le persone coinvolte, senza mai dimenticarci di mettere al centro i più vulnerabili". (Civ)