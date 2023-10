Medio Oriente: Pentagono invierà ad Israele alcune delle munizioni previste per Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono intende inviare ad Israele decine di migliaia di proiettili di artiglieria da 155 millimetri, che in base alle disposizioni prese “diversi mesi fa” avrebbero dovuto essere inviate all’Ucraina. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che le autorità israeliane hanno chiesto “urgentemente” alle controparti Usa di inviare proiettili di artiglieria, in vista di una operazione militare nella striscia di Gaza contro i combattenti di Hamas. Secondo le fonti, il dipartimento della Difesa ritiene che inviare ad Israele le munizioni inizialmente previste per Kiev “non avrà un impatto immediato sulla risposta delle Forze armate ucraine contro la Russia”. (Was)