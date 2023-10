Yemen: nave da guerra Usa intercetta diversi missili sparati dalle milizie Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave da guerra statunitense Uss Carney, dispiegata in Medio Oriente, ha intercettato diversi missili a largo delle coste dello Yemen, nella giornata di oggi. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che i razzi sono stati sparati dalle milizie Houthi, e che la nave Usa ne ha intercettati “due o tre”. Le fonti non hanno fornito dettagli aggiuntivi in merito a quale fosse il bersaglio dei missili. La nave è arrivata nel Mar Rosso ieri, passando attraverso il canale di Suez, per “garantire la sicurezza marittima e la stabilità in Medio Oriente”. (Was)