- - L’assessore al Lavoro, alla scuola e all’università e alla formazione, Giuseppe Schiboni, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto Reset. Partecipano all’evento anche la direttrice della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione, Elisabetta Longo e il dirigente di Area predisposizione degli interventi della Regione Lazio, Paolo Giuntarelli. Roma, Regione Lazio, sala Green, palazzina A (ore 11)- L’assessore allo Sport e all’ambiente, Elena Palazzo, interviene alla conferenza stampa di presentazione del nuovo Commissario Straordinario dell’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse. Minturno, Labter Scauri Ente Parco Riviera di Ulisse, Via Appia, 266 (ore 11)- La vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del “Bando per l’internazionalizzazione delle Pmi – voucher Fiere internazionali e presentazione delle strategie regionali”. Roma, Regione Lazio, sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212 (ore 12) (segue) (Rer)