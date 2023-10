Usa-Ue: von der Leyen e Michel incontrano delegazione del Senato, focus su Ucraina e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha incontrato a Washington una delegazione bipartisan del Senato Usa, insieme al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, la presidente dell’esecutivo comunitario ha ribadito la forza della partnership transatlantica, che “è fondamentale oggi più che mai, durante questo momento storico complesso”. La von der Leyen ha poi aggiunto che Unione europea e Stati Uniti sono “insieme per sostenere la pace e la prosperità: continueremo a sostenere l’Ucraina nella sua lotta per la libertà, e rimarremo al fianco di Israele per risolvere la crisi umanitaria in Medio Oriente”. (Was)