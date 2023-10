Medio Oriente: il governatore della California sarà in Israele domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore democratico della California, Gavin Newsom, si recherà domani in Israele, prima di andare in Cina per un viaggio che sarà incentrato sulla cooperazione tra Washington e Pechino nel contrasto al cambiamento climatico. Lo ha annunciato il suo ufficio in una breve nota. “Durante la sua tappa in Israele, il governatore avrà modo di incontrare chi è stato colpito dalla violenza delle ultime settimane”, si legge nel documento. Newsom arriverà in Israele domani e ripartirà il giorno stesso. (Was)