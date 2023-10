Medio Oriente: dalla Germania 50 milioni di euro per Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania stanzierà 50 milioni di euro in aiuti immediati per la popolazione civile della Striscia di Gaza, colpita dalla risposta di Israele all’attacco sferrato dal movimento islamista palestinese Hamas. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, al termine dei colloqui con l’omologo giordano Ayman al Safari. Come riferisce il quotidiano “Bild”, i fondi andranno al Programma alimentare mondiale dell’Onu (Pam), al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ​​e, “soprattutto”, all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa). Baerbock ha evidenziato come i finanziamenti andranno a sostenere i “palestinesi che sono stati anche loro vittime dell’attacco terroristico di Hamas” contro Israele. Ora, la Germania si sta concentrando sul miglioramento dell’assistenza sanitaria nel territorio controllato dal gruppo islamista. “Ci stiamo preparando per poter inviare squadre mediche a Gaza e anche per creare opportunità di cura, in particolare per i bambini gravemente feriti”, ha dichiarato al riguardo Baerbock. La titolare della diplomazia di Berlino e Al Safadi hanno chiesto una soluzione negoziata al conflitto di di Gaza, che deve portare alla costituzione di uno Stato palestinese accanto a quello ebraico. I ministri degli Esteri di Germania e Giordania hanno allo stesso tempo sottolineato di voler fare tutto il possibile per evitare un incendio nella regione del Medio Oriente.(Beb)