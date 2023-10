Ucraina: von der Leyen, Kiev vincerà la guerra con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina vincerà la guerra contro la Russia. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un discorso all’Istituto Hudson, a Washington. “Tuttavia, a Kiev servono gli strumenti per vincere, e noi abbiamo la responsabilità di fornirli: per salvare vite, e porre fine in fretta a questo conflitto”, ha detto, aggiungendo che Europa e Stati Uniti sono da sempre in prima linea per sostenere l’Ucraina. “Finora, abbiamo inviato all’Ucraina assistenza per quasi 90 miliardi di dollari, 27 dei quali rappresentano forniture militari”, ha concluso, sottolineando che la comunità internazionale rimarrà al fianco di Kiev “per tutto il tempo necessario: non solo perché è la cosa giusta da fare, ma perché dobbiamo difendere i nostri valori e la nostra sicurezza strategica”. (Was)