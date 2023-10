Argentina-Cina: attivata seconda rata dello swap monetario per commmercio bilaterale e stabilità finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale argentina (Bcra) e la Banca popolare cinese hanno confermato l'attivazione di una seconda rata dello swap monetario deciso dai rispettivi governi nazionali. Si tratta di 47 miliardi di remebi, equivalenti a 6,5 miliardi di dollari, che, si legge in una nota, potranno essere utilizzati in favore "dello sviluppo del commercio bilaterale e per la stabilità dei mercati finanziari in Argentina". Il primo segmento dello swap, pari a 35 miliardi di yuan, era stato sbloccato a gennaio. L'attivazione, "con carattere immediato", è stata disposta a margine del III vertice della Nuova via della stea, tenuto il 17 e 18 ottobre a Pechino, con la presenza, tra gli altri del presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez. (Abu)