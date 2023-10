Innovazione: "Maker faire" torna alla Fiera di Roma con oltre 600 espositori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Sette padiglioni per circa 100 mila metri quadri di estensione e oltre 600 attrazioni dedicate al tema della innovazione. Dal 20 al 22 ottobre torna nella Capitale, negli spazi della Fiera di Roma, "Maker faire. Innovators like us - Innovatori come noi", l’evento, promosso e organizzato dalla Camera di commercio di Roma. Workshop, conferenze e laboratori per acquisire competenze tecniche. Un punto di riferimento per studenti, startup, aziende e enti governativi, famiglie, imprenditori e investitori, che dal 20 al 22 ottobre potranno riunirsi alla Fiera di Roma e scambiarsi idee e avviare confronti sull’evoluzione delle tecnologie. Promossa dalla Camera di commercio di Roma, riunisce da anni innovatori, maker, ricercatori e appassionati provenienti da tutta Europa. “Questa undicesima edizione ci darà modo di relazionarci gli uni con gli altri e di porci domande sul perché guardiamo all’innovazione con sentimenti di pericolo e di ansia e non come a uno strumento che possa cambiare in meglio la vita delle persone”, ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, in occasione della conferenza di apertura della fiera dell'innovazione, che si è tenuta al Gazometro Ostiense di Roma. (segue) (Rer)