Innovazione: "Maker faire" torna alla Fiera di Roma con oltre 600 espositori (2)

- Quest’anno "siamo andati in overbooking a livello di prenotazioni. Ci saranno cento mila metri quadri di esposizioni e 600 espositori, che vanno a raddoppiare i 300 dello scorso anno. Dobbiamo usare questo tempo per riflettere su chi sono gli startuper, i maker, e sul perché si inventano queste cose, perché si guardano intorno e perché pensano di produrre oggetti che diventano alla portata di tutti. Una sorta di autocoscienza del fare innovazione", ha aggiunto il presidente di Innova Camera, Luciano Mocci. Saranno 7 padiglioni presenti alla Fiera di Roma e “uno di questi sarà dedicato alla cyber security. Ormai in Italia sta aumentando la digitalizzazione, ma anche il livello di attacchi sempre più raffinati”, ha spiegato. Una battaglia alla pirateria digitale “in cui l’Italia, in Europa, è un Paese all’avanguardia”, ha sottolineato il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, che ha colto l’occasione per fare una proposta alla Camera di commercio e al Comune di Roma: quella di far nascere davanti al Gazometro un distretto di innovazione. “Proprio qui c'è la Città dei giovani, un’opera rimasta incompiuta. Potremmo creare uno spazio di 8 mila metri vocato soltanto all’elaborazione di processi di innovazione”, ha concluso. (Rer)