Medio Oriente: Usa, Hamas puó dirottare aiuti a Gaza, lavoriamo per impedirlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condividono le preoccupazioni israeliane in merito al possibile sequestro degli aiuti umanitari destinati alla popolazione civile nella striscia di Gaza, da parte di Hamas. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Hamas potrebbe dirottare gli aiuti, e stiamo lavorando per sviluppare un meccanismo che garantisca l’arrivo degli aiuti alla popolazione civile: monitoreremo la situazione con estrema attenzione”, ha detto. (Was)