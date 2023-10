Migranti: mentre Italia e Slovenia sospendono Schengen l'Ue procede verso il nuovo Patto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Affari Interni dell'Ue svoltosi a Lussemburgo fa da cornice a una situazione in continua evoluzione determinata dal deterioramento della crisi in Medio Oriente e le prime avvisaglie di una nuova minaccia terroristica in Europa: mentre la Slovenia, seguendo l'esempio adottato ieri dall'Italia, ha annunciato che dal 21 ottobre sospenderà l'accordo di Schengen – la libera circolazione di persone, mezzi e servizi -, il Consiglio procede verso l'adozione del Patto su migrazione e asilo su cui tanto si è dibattuto nelle ultime settimane. Il Patto è la principale priorità della presidenza spagnola dell’Ue, ha affermato il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, in rappresentanza della presidenza di turno del Consiglio Ue. “Oggi possiamo dire che stiamo affrontando questa sfida con più ottimismo che mai, con più certezze che incertezze", ha affermato in conferenza stampa al termine del Consiglio Affari interni a Lussemburgo, in cui si è discusso di migranti, sicurezza. "L'approvazione del regolamento sulla crisi è l'ultimo tassello per completare il patto”, ha spiegato il ministro spagnolo, il cui Paese ha attualmente la presidenza di turno europea. “L'approccio generale del Consiglio al pacchetto di regolamenti apre la strada ai prossimi mesi di negoziati con il Parlamento. Siamo ottimisti, in pochi mesi abbiamo raggiunto un risultato che un anno fa sembrava impensabile. Per la prima volta abbiamo il vento in poppa e non possiamo lasciarci sfuggire questa opportunità", ha affermato il capo della diplomazia di Madrid. "Per questo oggi abbiamo chiesto a tutti gli Stati di essere consapevoli dell'urgenza imposta dalle scadenze e dalla vicinanza della fine della legislatura europea, per cui non c'è altra scelta che agire con urgenza", ha concluso il ministro spagnolo. (Beb)