Migranti: mentre Italia e Slovenia sospendono Schengen l'Ue procede verso il nuovo Patto (2)

- La commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, ha precisato che i ministri europei hanno posto l'accento sulla problematica dei rimpatri nei Paesi terzi. L'attentato di Bruxelles, ha dichiarato, "è stato un campanello d'allarme". L'attentatore era un cittadino tunisino, "entrato nell'Ue dodici anni fa e qui dal 2011 senza diritto di soggiorno e con la richiesta di asilo respinta più volte. Dobbiamo fare di più in Tunisia, che è uno dei Paesi che cooperano nei rimpatri, e dobbiamo impegnarci di più anche al nostro interno, per collaborare meglio con gli Stati membri", ha proseguito. "Abbiamo urgentemente bisogno di una nuova legislazione e speriamo di poter avviare presto i negoziati interistituzionali e di chiuderli già durante la presidenza spagnola, per avere una legislazione adeguata per un sistema di rimpatrio corretto. Non possiamo permetterci di avere 27 priorità diverse sui Paesi terzi e 27 sistemi diversi su come effettuare i rimpatri, non è efficiente", ha avvertito la commissaria. Johansson, inoltre, ha indetto una riunione straordinaria per i rimpatri per la giornata di domani. "Ho chiesto al coordinatore Ue per i rimpatri di convocare una riunione straordinaria per domani, anche per discutere con gli Stati membri su come intensificare il rimpatrio delle persone che rappresentano un rischio per la sicurezza dell'Unione europea, in modo che il rientro nel Paese d'origine sia molto, molto più rapido", ha detto nella conferenza stampa. (segue) (Beb)