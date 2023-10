Migranti: mentre Italia e Slovenia sospendono Schengen l'Ue procede verso il nuovo Patto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Affari interni si è occupato anche dell’accordo sull’area Schengen, e questo proprio nel giorno in cui il governo della Slovenia ha deciso di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere con Croazia e Ungheria. Lubiana introdurrà i controlli da sabato e per almeno dieci giorni, ossia in linea con quanto deciso mercoledì dal ministro dell'Interno italiano, Matteo Piantedosi. Il ministro ha infatti informato l'omologo sloveno Bostjan Poklukar della decisione dell'Italia di introdurre controlli temporanei al confine con la Slovenia. Poklukar ha sottolineato la necessità della "temporaneità e della proporzionalità" della misura, invitando Piantedosi a decisioni "proporzionate e amichevoli" nei confronti dei cittadini sloveni, in modo da "non rompere i legami culturali, amichevoli e familiari delle persone che vivono lungo il confine". (segue) (Beb)