Migranti: mentre Italia e Slovenia sospendono Schengen l'Ue procede verso il nuovo Patto (4)

- Tali decisioni hanno tuttavia incontrato le critiche della commissaria Johansson che ha detto che i controlli alle frontiere Schengen danneggiano la libertà di circolazione. "Ci sono molte sfide nell'area Schengen, e i controlli alle frontiere interne sono una di queste, perché, anche se sono giustificati da gravi problemi di sicurezza interna o da attraversamenti illegali delle frontiere, tutti i controlli alle frontiere interne ostacolano anche la libertà di circolazione, gli autisti, il commercio. Quindi è ovvio che dobbiamo evitarli", ha detto. "Abbiamo svolto un lavoro molto completo con gli Stati membri che hanno introdotto controlli alle frontiere interne, ma anche con gli Stati membri vicini, e ora stiamo preparando un rapporto con le raccomandazioni e i risultati di questo lavoro. Devo dire che i risultati di questi dialoghi sono positivi, anche se molti Paesi hanno annunciato i controlli alle frontiere", ha aggiunto. "Anche se vediamo che gli Stati membri utilizzano metodi sempre migliori e collaborano più strettamente con i Paesi vicini, vorremmo vedere più cooperazione di polizia, più operazioni congiunte, meno fermi e più azioni mirate per proteggersi a vicenda", ha poi proseguito. "Per questo è importante che i legislatori trovino al più presto un accordo sul nuovo codice di frontiera Schengen, perché ora che abbiamo la posizione anche del Parlamento, i negoziati interistituzionali possono iniziare" per raggiungere un accordo. "Questo aiuterà anche a trovare altre misure possibili al posto dei controlli alle frontiere interne", ha concluso Johansson. (Beb)