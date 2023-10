Medio Oriente: Lollobrigida, sospensione Schengen è sconfitta per Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non appena ci sono stati i primi attentati in Europa, abbiamo di nuovo scoperto che la strategia del tutto aperto, senza condannare le aree, anche le moschee dove si radicalizzavano gli islamici, è un processo che denunciamo da anni e che ha già indebolito l’Europa”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nella puntata di “Porta a Porta” in onda questa sera su Rai Uno. “La sospensione di Schengen e quindi della libera circolazione, il ritorno del controllo alla frontiere per insicurezza è una sconfitta per un'Europa che non ha avuto la capacità di prevenire”, ha proseguito. “Fare entrare tutti senza controlli, tollerando, non è libertà, è mettere in discussione la possibilità di essere liberi in futuro”, ha concluso il ministro. (Rin)