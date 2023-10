© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri apre l'incontro organizzato dalla Siae "L'Arte del Doppiaggio. Scrittura e voci nel tempo dell'Intelligenza Artificiale. Rivoluzione tecnologica ed esperienza umana ai microfoni della sala di doppiaggio". Roma, Casa del Cinema, Sala Cinecittà, Largo Marcello Mastroianni 1 (ore 11)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri effettua un sopralluogo ai cantieri per il recupero dei padiglioni dell'ex Mattatoio. Roma, Largo Giovanni Battista Marzi 7 (ore 12:15)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al punto stampa sulla nuova cantierizzazione e viabilità a Piazza Venezia per la realizzazione della stazione della Metro C. Roma, piazza Venezia, corridoio pedonale, ingresso lato Palazzo Assicurazioni Generali (ore 14:30)- L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti, Andrea Catarci, e l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia, partecipano al convegno "Il parco inclusivo universale Schuster a Roma" presso il Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma Tre. Roma, piazza Orazio Giustiniani 4 (ore 14) (segue) (Rer)