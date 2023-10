© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca partecipa all’inaugurazione dell’Anno educativo salesiano per il Lazio 2023/2024. Roma, Opera salesiana Pio XI, via Umbertide 11 (ore 11)- Il presidente Francesco Rocca partecipa al convegno “Il marrone di Segni. Verso la costituzione del Bio-distretto della castagna” nell’ambito della 66ma Sagra del Marrone Segnino. Segni, Sala Pio XI, piazza Cardinale Pericle Felice (ore 18)- L’assessore al Bilancio e all’Agricoltura, Giancarlo Righini, interviene all’evento “Una Regione in più per credere nel cinema” a cura della Regione Lazio nell’ambito della Festa del Cinema di Roma. Roma, Auditorium Parco della Musica (Auditorium Arte), viale Pietro De Coubertin (ore 10)- L’assessore ai Servizi sociali, alla disabilità, al terzo settore, Massimiliano Maselli, partecipa al quarto Congresso nazionale Unicoop Lazio “La cooperazione nel Lazio tra innovazione e sostenibilità”. Roma, Leon’s Place Hotel, via Venti Settembre 90/94 (ore 10.30) (segue) (Rer)