Ucraina: Zelensky sente Biden, Kiev sta già utilizzando missili Atacms sul campo

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo statunitense, Joe Biden, ringraziandolo “per avere rispettato gli accordi che abbiamo raggiunto”. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, Zelensky ha detto che la fornitura di missili Atacms ha “incoraggiato” le Forze armate ucraine, che “li stanno già utilizzando sul campo con efficacia”. Durante la telefonata, i due leader hanno discusso il futuro del sostegno militare di Washington a Kiev, nel quadro della guerra con la Russia. Zelensky ha anche valutato positivamente la recente visita a Kiev della rappresentante speciale Usa Penny Pritzker, con cui ha discusso “come utilizzare gli asset russi che sono stati congelati”. Il presidente ucraino ha poi accolto favorevolmente la recente visita di Biden in Israele. “Il popolo ucraino è grato agli Stati Uniti per il loro sostegno”, ha concluso. (Was)