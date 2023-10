© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio domani allerta gialla per il forte vento. Per domani l’Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla, a partire dal mattino fino alle successive 24-36 ore, per la progressiva estensione sul territorio di venti forti meridionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte.(Com)