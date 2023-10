Cultura: Roma, pubblicato bando per gestori sale teatrali con meno di 100 posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bando per sostenere le piccole sale teatrali private. È stato predisposto dal Dipartimento Attività Culturali e da oggi è on line sul sito istituzionale di Roma Capitale. Il bando è rivolto ai gestori di teatri sotto i 100 posti, che siano singoli imprenditori o associazioni, i cui locali non siano di proprietà di Roma Capitale, per la stagione 2023/2024 e comunque fino al 30 giugno 2024. L'avviso è strutturato in due sezioni: sezione 1 "Spettacolo dal vivo" ( teatro, danza, performance) e sezione 2 "Formazione" (laboratori, workshop, studi preparatori) con la finalità di rinnovare e ampliare la funzione e la fruizione delle piccole sale teatrali in virtù del ruolo sociale che rivestono nel panorama culturale cittadino. Molti di questi teatri hanno, infatti, storicamente avuto la funzione di stimolare ricerca, sperimentazione e formazione. Per questo l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di valorizzare il patrimonio di esperienze e professionalità e al contempo di formare un pubblico critico e motivato. E per questo la duplice finalità del bando è quella di sostenere lo spettacolo dal vivo insieme con la dimensione formativa e di ricerca artistica. (segue) (Com)