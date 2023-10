Cultura: Roma, pubblicato bando per gestori sale teatrali con meno di 100 posti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni soggetto (singolo imprenditore o realtà associativa) potrà presentare una sola proposta e potrà partecipare esclusivamente a una delle due sezioni. Per ogni sezione verrà composta un'apposita graduatoria. L'importo del contributo complessivamente stanziato è di 600mila euro: 200mila per la Sezione 1 e 400mila per la Sezione 2, ripartiti tra i progetti individuati grazie al bando. Ogni progetto potrà ottenere un contributo fino a un massimo di 25mila euro, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. "Abbiamo pensato a questo bando dopo aver ascoltato, attraverso incontri e riunioni in Assessorato, le istanze degli operatori culturali, espressione delle industrie culturali e creative capitoline. Abbiamo raccolto le loro richieste e il loro allarme per le difficoltà di gestione di queste strutture, collocate al di fuori del circuito dei sostegni statali - dichiara l'assessore alla Cultura, Miguel Gotor -. Pensiamo che rafforzare l'offerta teatrale romana sia un'azione importante da un punto di vista sociale, oltre che culturale. Vogliamo farlo sia investendo su giovani talenti e giovani compagnie di spettacoli dal vivo, sia sostenendo l'incontro tra generazioni artistiche diverse, grazie a laboratori in cui maestri della scena e attori emergenti si incontrino, con lo scopo di rafforzare la formazione artistica di questi ultimi e di attrarre un pubblico nuovo nelle sale, rivitalizzandole", conclude. (Com)