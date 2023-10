Lazio: maggioranza Consiglio, da opposizioni polemiche pretestuose su bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atteggiamento dei consiglieri di opposizione, "che hanno scelto di non prendere parte alla seduta della commissione Bilancio, appare del tutto pretestuosa". Lo dichiarano in una nota i capigruppo di maggioranza della Regione Lazio Daniele Sabatini di Fd'I, Giorgio Simeoni di FI, Laura Cartaginese della Lega, Luciano Crea e Nazzareno Neri. "Parlare di un mancato rispetto delle regole istituzionali, infatti, ci sembra soltanto una facile ed inutile scusa per non assumersi le proprie responsabilità davanti a un disavanzo finanziario, certificato anche dalla Corte dei Conti, che ci costringe a interventi sul Bilancio per dare copertura alle nefandezze del passato - spiegano -. Fa un po' sorridere, quindi, sentir parlare di mancanza di trasparenza, anche alla luce del fatto che da parte di questa maggioranza, e dell'assessore Giancarlo Righini in primo luogo, c'è sempre stata la volontà di affrontare con serietà, determinazione e soprattutto assoluta trasparenza, una situazione finanziaria che grava sulle imprese e sui cittadini del Lazio", conclude la nota della maggioranza.(Com)