Fvg: Fedriga a New York, investimenti esteri fondamentali per rafforzare alleanza occidentale

- Gli investimenti esteri sono fondamentali per il rafforzamento delle alleanze strategiche occidentali, come è da sempre quella con gli Stati Uniti. Lo ha detto da New York il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante la missione istituzionale che sta compiendo negli Stati Uniti. Dopo gli incontri a Washington, Fedriga ha visitato oggi a New York la sede di due multinazionali nate in Friuli Venezia Giulia, Lima Corporate e Solari Corporate, ed è stato ricevuto dal commissario per gli Affari internazionali della municipalità di New York, Edward Mermelstein. Sempre nella giornata di oggi anche il vertice con uno dei maggiori fondi di investimento statunitensi. "Al centro di questo importante appuntamento - ha fatto sapere Fedriga - sono state le valutazioni delle molte opportunità che il Friuli Venezia Giulia è in grado di mettere in campo rispetto a nuove attività, scambi commerciali e iniziative legate soprattutto a investimenti che la Regione potrebbe attrarre già in un prossimo futuro". Fedriga ha sottolineato l’importanza del dialogo avviato negli ultimi anni con potenziali investitori esteri anche in un’ottica di alleanza strategica. “Abbiamo rinsaldato rapporti irrinunciabili e necessari, soprattutto ora in un mondo di repentini cambiamenti geopolitici, per ribadire la nostra collocazione nell'Occidente fondato sui valori della democrazia e della libertà”, ha concluso. (Frt)