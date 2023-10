Legge Bilancio: Paita (Iv), follia far pagare ai disabili il disastro del superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una follia spostare sul superbonus risorse dal fondo per la disabilità, inconcepibile togliere 350 milioni a chi ne ha più bisogno, come prevede il Decreto che anticiperò la manovra, che aumenta di 15 miliardi il costo del Superbonus". Lo afferma in una nota la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva. "Già il governo prepara una manovra di tagli. Ma far pagare i disastri del superbonus ai cittadini più fragili in assoluto rasenta la crudeltà. Il superbonus voluto dal Movimento 5 stelle e da Giuseppe Conte – aggiunge Paita - continua quindi a compiere disastri, e nel 2023 ci costerà 15 miliardi in più. Soldi che si sarebbero potuti spendere molto più proficuamente per sanità e servizi ai cittadini". (Rin)