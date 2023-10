Innovazione: Mocci (Innova Camera), quest'anno 600 espositori, il doppio del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Maker Faire Rome ci saranno 600 espositori, il doppio del 2022. "Sono felicissimo di questa undicesima edizione di Maker Faire Rome, un'edizione che ci porta a cento metri quadri di esposizioni e 600 espositori, che vanno a raddoppiare i 300 dello scorso anno". Lo ha detto il presidente di Innova Camera, Luciano Mocci, nel corso della conferenza di apertura di Maker Faire Rome 2023 dal titolo "Innovators like us. Innovatori come noi", a Roma. "È un evento per Roma e per l'Europa dove noi mettiamo da 11 anni al centro dell'attenzione l'innovazione e la digitalizzazione. Sottolineo che quest'anno ci sarà un padiglione sulla cyber security, perché sta aumentando la digitalizzazione, ma sta anche il livello di attacchi sempre più raffinati", ha concluso Mocci. (Com)