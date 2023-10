Innovazione: Tagliavanti (Cciaa Roma), migliora vita persone, è base per dialogo su futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’innovazione vera è “quella che cambia in meglio la vita delle persone”. Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, nel corso della conferenza di apertura di Maker Faire Rome 2023 "Innovators like us. Innovatori come noi", a Roma. “Deve crescere il dialogo con le persone che costruiscono con ingegno il nostro futuro. Solo così smetteremo di guardare all’innovazione con sentimenti di pericolo e di ansia - ha aggiunto -. Questa undicesima edizione di Maker Faire ci darà modo di relazionarci gli uni con gli altri e di porci domande a vicenda proprio su questo tema”, ha concluso. (Rer)